Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı!

17 YILDIR ARAMIZDA HUSUMET VARDI

Hasan Demir, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanık Demir'in yanı sıra taraf avukatları katıldı. Yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyleyen Hasan Demir, "17 yıldır aramızda husumet vardı. Olay günü ağacı budadılar. Neden budadıklarını sorduğumda bana küfrettiler" dedi. Demir daha sonra yaşananları ise tam olarak hatırlamadığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.