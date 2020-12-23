Korona denetiminde en çok ihlal maske ve sokakta

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan denetimler devam ediyor. Bu kapsamda sürdürülen denetimler sayesinde ilk günlerde Kocaeli'nde yapılan denetimlerde 60'ları bulan karantina ihlali sayısı şimdilerde ise 5 ile 10 arasında gidip geliyor. Yine ilk günlerde en çok ceza uygulanan maddelerden biri olan sosyal mesafe ihlalleri ise yine 60 veya 70'li sayılardan günlük 5 ile 10 arasına kadar indi. Denetimler ve vatandaşların bu işi daha ciddiye alması sonucu bazı tedbir ve kısıtlamalarda sayılar düşse de, ilk günden bu yana genellikle 100'ün üstünde kişiye ceza uygulanan maske cezası aynı seviyelerde devam ediyor. Ayrıca yapılan denetimlerde genellikle en çok ceza uygulanan ikinci madde sokağa çıkma kısıtlaması ve üçüncü madde ise sigara içilmesi yasaklanan yerde sigara kullanmak oluyor.

SIRALAMA DEĞİŞMEDİ

Kocaeli'nde Salı günü yapılan denetimlerde de en çok ceza yazılan maderlerin sıralaması değişmedi. Yine maske takma kuralını ihlalden 1 iş yeri ile 125 kişiye idari ceza uygulandı. Ayrıca Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamam aktan 67, yasaklanan yerde sigara kullanımından 38 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamada ayrıca karantina ihlali yapan 5, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişi ile koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 iş yeri ve izin verilen saatler dışında faaliyet gösteren 1 iş yerine olmak üzere toplamda 245 idari para cezası kesildi. Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.