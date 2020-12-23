Son dakika haberi: Kovid-19’un bir yan etkisi daha ortaya çıktı! Sindirim ve karaciğeri de vuruyor

Koronavirüsünün sindirim sistemi üzerindeki hasarlar bıraktığını belirten Gastroenteroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Mustafa Kaplan, koronavirüsün birçok sistemi etkileyen bir hastalık olduğunu söyledi. İlk başlarda sadece nefes darlığı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi solunum sistemini ilgilendiren bir enfeksiyon olarak görülse de bunun aslında öyle olmadığı ifade eden Do. Dr Mustafa Kaplan, hastalığın seyri sırasında sıklıkla sindirim semptomları ve karaciğer hasarları oluştuğunu söyledi.
"KOVIDLİ HASTALAR İSHAL ŞİKAYETİ İLE BAŞVURUYOR"
Koronavirüsün sindirim sistemini de vurduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Kaplan; "Kovidli hastalarda başlangıç semptomu olarak en sık izlenen ve etkisi nerdeyse bir aya, bazen daha uzun süren bir semptom koku ve tat kaybıdır. Kovidli hastalar bize ishal şikayetleri ile başvuruyorlar. Hatta bazı hastalar ishal sebebi ile araştırılırken Kovid tanısı konuyor. Yine çoğu Kovid tanısı alan hasta geçmeyen bulantı, kusma, halsizlik şikayetleri ile ya kan testi veya göğüs tomografisi çektirmekte ve covid tanısı almaktadır" dedi.
"KORONAVİRÜSE YAKALANANLAR KARACİĞER TESTİ YAPTIRMALI"
Doç. Dr. Kaplan, Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlardan da bahsederek şöyle konuştu:
"Bilindiği gibi Kovid tedavisinde favipravir etken maddeli ilaç hastalığın şiddetini azaltmak için haklı nedenlerle yüksek dozda başlanmakta ve bir haftaya kadar devam edilmektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar da Kovid de en etkili tedavilerden birinin bu anti-viral ilaç olduğunu göstermektedir. Bu ilacın en bilinen etkilerinden birisi de mide bağırsak şikayetlerini arttırması ve karaciğer testlerini yükseltmesidir. Bu ilacı kullanan bazı hastalarda karaciğer testleri 10 kata kadar artmakta ama genellikle hızlı şekilde düzelmektedir. Covid tanısı alıp tedavi alan hastaların karaciğer testlerini sık aralıklarla kontrol ettirmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.
BELİRTİLERİ MİDE AĞRISI, HAZIMSIZLIK VE BULANTI
Son zamanlarda koronavirüs hastalığından kurtulan hastalar da geçmeyen mide ağrısı, hazımsızlık, bulantı gibi şikayetlerle başvuruların olduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr Mustafa Kaplan, "Bu hastalara hastalıkla ilgili bilgi verdikten sonra bu durumun çoğu zaman geçici olduğunu söylüyoruz. Şikayetleri şiddetli olan hastalarda mide koruyucu ilaçlar ve bağırsak hareketlerini düzenleyen ilaçlar veriyoruz. Hastalarımızın hala şikayetleri devam ediyorsa bu hastalara endoskopi yapılmasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.