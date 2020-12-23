Son dakika haberi: Kovid-19’un bir yan etkisi daha ortaya çıktı! Sindirim ve karaciğeri de vuruyor

"KORONAVİRÜSE YAKALANANLAR KARACİĞER TESTİ YAPTIRMALI"

Doç. Dr. Kaplan, Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlardan da bahsederek şöyle konuştu:

"Bilindiği gibi Kovid tedavisinde favipravir etken maddeli ilaç hastalığın şiddetini azaltmak için haklı nedenlerle yüksek dozda başlanmakta ve bir haftaya kadar devam edilmektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar da Kovid de en etkili tedavilerden birinin bu anti-viral ilaç olduğunu göstermektedir. Bu ilacın en bilinen etkilerinden birisi de mide bağırsak şikayetlerini arttırması ve karaciğer testlerini yükseltmesidir. Bu ilacı kullanan bazı hastalarda karaciğer testleri 10 kata kadar artmakta ama genellikle hızlı şekilde düzelmektedir. Covid tanısı alıp tedavi alan hastaların karaciğer testlerini sık aralıklarla kontrol ettirmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.