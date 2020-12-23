Küçük Muhammed’in hayali gerçek oldu

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derince'de gerçekleştirdiği teknik incelemeler sırasında yanına gelen 10 yaşındaki Muhammed Ali Tuşik ile sohbet etti. Sevimli Muhammed Ali'nin itfaiyeci olmak istediğini öğrenen Başkan Büyükakın, "Seni bizim itfaiyeye götürelim mi?" sorusuna "Olur" diyerek cevap veren Muhammed Ali'nin hayalini de gerçekleştirmiş oldu. İzmit merkez İtfaiye binasına götürülen Muhammed, burada yangınlarda nasıl su sıkıldığını öğrenirken, diğer bir taraftan yangın merdivenlerine bindi. Muhammed Ali ayrıca, itfaiye personellerinden kullandıkları tüm ekipmanlar hakkında bilgi de alırken sevinci ve heyecanı görülmeye değerdi.

"TAHİR AMCAMA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İtfaiyeci elbisesi giydirilen, merkezde koşarak her yeri inceleyen Muhammed Ali, "İtfaiyeci olmak herkesin yardımına koşmak demektir" diyerek İtfaiyecilik mesleğinin ne kadar önemli olduğunu da ifade etti. Sirenlerin nasıl çalıştığından telsiz konuşmalarına kadar birçok hayalini deneyimleyen Muhammed Ali, kendisine bu unutulmaz özel günü yaşatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın'a da, "Tahir Amcama çok teşekkür ediyorum" diyerek teşekkür etti. Başkan Büyükakın, Muhammed Ali'nin yaşadığı bu güzel anları ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.