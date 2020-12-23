Kuyumcu anne kız soyguncuları kovaladı

İstanbul Esenyurt'ta yüzleri kar maskeli iki şüpheli, kuyumcu anne ile kızın dükkanlarını açtığı sırada içeri girmeye çalıştı. Şüphelilere karşı koyan anne ve kızın alarmı çalıştırması üzerine soyguncular kaçtı. Anne kız şüphelileri yaklaşık 300 metre kovaladı. Polis, kaçan 2 soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kuyumcu anne kız, soygun girişimini böyle önledi | Video

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1987 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir sitenin otoparkındaki otomobilin arkasına saklanan yüzleri kar maskeli iki kişi, cadde üzerinde bulunan kuyumcuyu soyma girişiminde bulundu. Kuyumcu anne, kızın dükkanlarını açtığı sırada harekete geçen zanlılar, kar maskelerini taktı.

Kuyumcuya yaklaşan zanlılar, kapıda dükkanı açmaya çalışan anne Yıldız Çakıl Zenbil'e içeri girmesini söyledi. Bu sırada Yıldız Zenbil'in üniversite öğrencisi kızı Deniz, şüphelilere karşı çıkarak eliyle itip bağırmaya başladı. Anne Zenbil ise kapıyı kapatarak alarmı çalıştırdı. Alarm sesiyle panikleyen şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Dükkanlarının önünde donakalan anne ve kızı, şoku atlattıktan sonra peşlerinden koştuğu şüphelileri yakalayamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri 2 şüpheliyi arıyor.

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