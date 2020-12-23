Madenciler Karadon’da kurban kesti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesi Kilimli İşletmesi'nde çalışan maden işçileri yeni açılan üretim ayağında kazasız belasız çalışma için Kur-an okuttu ve kurban kesti.

Sabah vardiyası öncesi, Kilimli İşletmesi 3'üncü Kartiye eksi 360-eksi 460 Suluayak baş yukarıda açılan yeni üretim panosu için düzenlenen kurban kesim törenine TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, TTK Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Karadon Müessesesi yöneticileri, GMİS Karadon Şube yöneticileri ve maden işçileri katıldı.

YILDIZ: KAZASIZ-BELASIZ ÜRETİMLER DİLİYORUM

GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız tören öncesi yaptığı kısa konuşmada, yeni açılan üretim ayağında kazasız belasız üretim yapmak için kesilen kurbanın hayırlara vesile olmasını dileyerek şunları söyledi;

"Yeni açılan kartiye 3 üretim panomuzun hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız-belasız üretimler diliyorum. Tüm maden şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anıyoruz. Sağlığınızın her şeyden önemli olduğu bilinciyle hareket etmenizi ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymanızı istiyoruz. Bu duygularla tekrar yeni açılan üretim panosunun hayırlı olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum".

EROĞLU: ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu maden işçilerine yaptığı kısa konuşmada; "Dünya ve Türkiye olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreçte sabrınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu süreci beraberce devam ettireceğiz. Biz, biliyorsunuz mümkün olduğu kadar grupların giriş-çıkışlarında yeterli obsiyonları sizlere tanıyarak bu süreci en sağlıklı şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Yanınızdakine bulaşıyor, geriliyorsunuz, eşinize dostunuza bulaşıyor geriliyorsunuz, kaygılanıyorsunuz acaba bende de olur mu diye. Aynı kaygıları ben de yaşıyorum. Bu nedenle bu süreci bir kardeşlik, bir aile muhabbeti içinde yardımlaşarak aşacağız. Yeni üretim panomuzun hayırlı olmasını diliyorum, kazasız-belasız çalışmalar diliyorum" dedi.

Kurban kesimi öncesi okunan Kur-an ve yapılan duanın ardından getirilen salavatlar eşliğinde kurban kesimi gerçekleştirildi. Kesilen kurban eti 3 vardiya çıkışında işçilere pilav ve tatlı eşliğinde yemek olarak ikram edildi.