Maskesiz sayaç okuyan görevliye tepki

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmana gaz sayacını okumaya maskesiz olarak gelen görevli apartman sakinlerinin tepkisine neden oldu. Apartman sakinlerinden öğretmen Mine Işıl Atlı durumu İzmirgaz yetkililerine bildirdi. Atlı, "Apartman girişinde maskesiz girilmeyeceğine dair tabela var. Görevliye maskesiz içeri giremezsiniz dediğimde, 'Siz kendinize bakın' diye cevap verdi. 7'den 70'e herkes koronavirüsle mücadele ederken, görevlinin maskesiz şekilde sayaç okuması çok tehlikeli. Koronavirüs taşıyorsa bütün apartmanlara bulaştırmıştır" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Konak ilçesi 129 sokak no:4'teki apartmanda meydana geldi. Bir görevli gaz sayaçlarını okumaya maskesiz olarak geldi. Bunu gören apartman sakinlerinden öğretmen Mine Işıl Atlı görevliyi ikaz etti, maskesini takması konusunda uyarıda bulundu. Ancak görevli maskesini takmayarak Atlı'ya 'Siz kendinize bakın' şeklinde yanıt verdi.

Görevlinin maskesiz şekilde gaz sayacını okuması ve apartmanın içine girmesi saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olaya tepki gösteren Atlı, İzmirgaz'a şikayet yazarak durumu bildirdi. Atlı, "Apartman girişinde maskesiz girilmeyeceğine dair tabela var. Görevliye maskesiz içeri giremezsiniz dediğimde, 'Siz kendinize bakın' diye cevap verdi. 7'den 70'e herkes koronavirüsle mücadele ederken, görevlinin maskesiz şekilde sayaç okuması çok tehlikeli. Koronavirüs taşıyorsa bütün apartmanlara bulaştırmıştır. Gaz sayacı okuyan görevlilerin bizden daha çok dikkatli olmaları gerekiyor. Ben duyarlı bir vatandaş olarak evimden gerekmediği sürece çıkmıyorum." diye konuştu.