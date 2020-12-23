Melikgazi'de 2020 yılında 3 bin 576 çifti evlendi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi Nikâh Memurluğunca 3 bin 576 çiftin nikâhının kıyıldığını açıkladı.

Birçok çiftin nikahını kıyarak mutlu günlerine ortak olduklarını belirten Başkan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu "Melikgazi Belediyesi Nikâh Memurluğu pandemi dönemi olmasına rağmen sosyal mesafe, maske gibi tüm tedbirlere uyarak 2020 yılında 3 bin 576 çiftin nikâhını kıydı. Evlenen çiftlerimize iki cihan saadeti diliyorum. Rabbim mesut ve bahtiyar eylesin. Melikgazi Belediyesi olarak 14 Şubat Sevgililer Gününde 20 çiftimizin nikâh akdini gerçekleştirdik. Evlilik insan hayatında önemli bir dönüm noktası. Melikgazi Belediyemizin Nikah Memurluğu her yıl yüzlerce çiftin mutluluğuna ev sahipliği yapıyor. Birçok genç çift belediyemizde 'evet' diyerek ömür boyu birlikteliğin en önemli şartını yerine getirmekte. Bizler de bir 'evet' ile mutluluklarına ortak, evliliklerine vesile oluyoruz. En çok nikâh işlemi ise 590 nikâh ile Temmuz ayında gerçekleşti. 14 Şubat ve hafızalarda kolay kalan özel tarih olan 02.20.2020 tarihinde ise toplamda 42 nikah kıyıldı" dedi.