Menengiç Kahvesi tescillendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Menengiç Kahvesi için yaptığı tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edildi. Yeni tescille beraber kentin coğrafi işaret sayısı 37'ye çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na Menengiç Kahvesi için 2017 yılında yapılan coğrafi işaret başvurusu sonuçlanarak tescillendi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı'nca alınan yeni tescille birlikte Gaziantep, 37 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürün olmak üzere toplam 38 ürünle Türkiye'de en fazla tescilli ürüne sahip olan şehir oldu. Kentte, 30 ürünün daha coğrafi işaret tescili için başvuru sürecine geçildi.

Gaziantep'in önemli yöresel ürünleri arasında yer alan Menengiç kahvesi, şehrin dağlık kesiminde yabani olarak yetişen ürünün toplanıp öğütülmesiyle macun haline getiriliyor. Süt ile pişirilen Menengiç kahvesi, kahve olarak adlandırılmasına rağmen kafein içermezken, başta astım olmak üzere birçok göğüz hastalığına iyi geldiği belertiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin, "Şehrin en önemli lezzetlerinden biri Menengiç kahvesi. Menengiç kahvesi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret almak için 2017 yılında müracaat etmiştik. Kış aylarının olmazsa olmazı, boğazı yumuşatan, sağlığa iyi gelen ve sütle kaynatılan bir kahvemiz. Osmanlı İmparatoru 4'üncü Murat'ın Gaziantep'i seyahat esnasında bu bölgeye geldiğinde kendisine Menengiç kahvesi ikram edildiği biliniyor. Tarihi o zamana kadar dayanıyor" dedi.