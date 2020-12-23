Mermi çekirdeği beyninde kaldı

Konya'da boşandığı eşi Esmanur Karadayı'yı (22) tabanca ile vurarak öldüren ve aynı silahla intihara kalkışan 26 yaşındaki Muhammet Karadayı'nın yoğum bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Mermi çekirdeği beyninde kalan ve kanama meydana gelen Karadayı'nın bu nedenle ameliyat edilemediği, solunum cihazına bağlı yaşadığı öğrenildi. Boşanmanın ardından bunalıma giren ve bir aydır kuzeni ile birlikte aynı evi paylaşan Muhammet Karadayı'nın, son günlerde Esmanur Karadayı'nın kıyafetlerine sarılarak uyuduğu belirtildi. Talihsiz kadın, öğle namazını müteakip Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.