Yeni yıl öncesi Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene verilen tutar miktarı sorgulanıyor. Satışa çıkarılan çeyrek, yarım ve tam yılbaşı biletlerini satın alarak beklemeye koyulan şans oyunu severler 100 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin heyecanını yaşıyor. Zengin olmanın peşinde koşan milyonlar büyük ikramiye kendi biletlerine isabet edip etmediğini yılbaşı özel çekilişinde öğrenecek. Peki Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor? 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları son 2, 3 rakama ne kadar veriyor?
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne günler kala dağıtılacak ikramiyeler de merak konusu oldu. Milli Piyango'nun 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye verileceği ve amorti rakamları 31 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan Yılbaşı çekilişinden sonra belli olacak…
Milli Piyango'nun 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar verdiği henüz belli olmadı. Her yıl rakamlar değişiklik gösteriyor.
Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30'da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.