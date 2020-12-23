Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları - Milli Piyango tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları merak edilirken öte yandan bu sene büyük ikramiyenin 100 milyon TL olması nedeniyle de şans oyununa vatandaşlar tarafından büyük ilgi bulunuyor. Tam, yarım ve çeyrek biletlerini almak isteyen kişiler bayilerden veya dilerse online sistem üzerinden satın alma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, Milli Piyango tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları…
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ (TAM – YARIM – ÇEYREK ) 2021 BİLET FİYATLARI!
31 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan yılbaşı çekilişinden önce binlerce kişi biletlerini almak üzere bayilere koşuyor. Öte yandan bu yıl Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek 100 milyon TL'lik çekiliş için online sistem üzerinden de bilet satışı gerçekleştiriliyor…
Tam bilet: 100 TL
Yarım bilet: 50 TL
Çeyrek bilet: 25 TL
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Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Milli Piyango biletlerinin dikkat çeken teknolojik özelliklerinin başında; "Ultraviyole (UV) mor ışığa" tutularak güvercin figürü üzerindeki desenlerin kontrol edilmesini sağlayan "Mor ışıkta parlayan (UV Pattern) Güvercin" ve sağ alt köşedeki iki boyutlu kodun yanındaki 23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası geliyor.
Oyunseverlerin satın aldıkları bileti kolayca kontrol edebilmesini sağlayan "kabartma bilet güvenlik numarası" ile yalnızca ilgili alana dokunularak bileti kontrol etmek mümkün. "23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası" kabartma formu sayesinde kolay bir güvenlik kontrolü sağlıyor.
Tüm bu teknolojik özelliklerin yanında mikro yazılar da bilet güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. 7 haneli bilet numarasının arkasındaki yer alan mikro yazılar, her rakama ait kısmın zeminindeki "mikro rakam yazılarından" oluşuyor.
Geçtiğimiz yıllarda da biletlerde yer alan ve bilete mor ışık tutulduğunda ortaya çıkan parlak "fiber kılcallar" da Milli Piyango biletlerinin ayırt edici özellikleri arasında.