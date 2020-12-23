Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları - Milli Piyango tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları merak edilirken öte yandan bu sene büyük ikramiyenin 100 milyon TL olması nedeniyle de şans oyununa vatandaşlar tarafından büyük ilgi bulunuyor. Tam, yarım ve çeyrek biletlerini almak isteyen kişiler bayilerden veya dilerse online sistem üzerinden satın alma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, Milli Piyango tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ (TAM – YARIM – ÇEYREK ) 2021 BİLET FİYATLARI!

31 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan yılbaşı çekilişinden önce binlerce kişi biletlerini almak üzere bayilere koşuyor. Öte yandan bu yıl Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek 100 milyon TL'lik çekiliş için online sistem üzerinden de bilet satışı gerçekleştiriliyor…