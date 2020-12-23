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yılbaşı özel çekilişi 2021 ne kadar? belli oldu

Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala, çekilişi için heyecan artmış durumda bulunuyor. Her yıl milyonlarca kişi tarafından heyecanla oynanan Milli Piyango çekilişinde bu sene 100 milyon TL dağıtılacak. Pandemi nedeniyle bu yıl Milli Piyango biletleri internet üzerinden de satışa sunulacak. Büyük ikramiye heyecanına ortak olmak isteyen şans oyunu severler, internet üzerinden satın alım işlemini gerçekleştirebiliyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 2021 büyük ikramiye ne kadar? İşte

Giriş Tarihi: 23.12.2020 15:13 ABONE OL
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 2021 büyük ikramiye ne kadar? MPİ yılbaşı çekilişi ikramiyeleri belli oldu

Milli Piyango çekilişi bilet fiyatları belli oldu. Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala, çekiliş için heyecan artmış durumda. Tam, yarım ve çeyrek biletlerini almak isteyen kişiler bayilerden veya dilerse online sistem üzerinden satın alma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Büyük ikramiye ise bu yıl 100 milyon TL olarak belirlendi. Peki, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 2021 büyük ikramiye ne kadar? işte MPİ yılbaşı çekilişi ikramiyeleri…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR? 2021 TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI

Tam bilet: 100 TL

Yarım bilet: 50 TL

Çeyrek bilet: 25 TL

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BÜYÜK İKRAMİYE 100 MİLYON TL

Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

YILBAŞI BİLETLERİ İÇİN EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Milli Piyango biletlerinin dikkat çeken teknolojik özelliklerinin başında; "Ultraviyole (UV) mor ışığa" tutularak güvercin figürü üzerindeki desenlerin kontrol edilmesini sağlayan "Mor ışıkta parlayan (UV Pattern) Güvercin" ve sağ alt köşedeki iki boyutlu kodun yanındaki 23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası geliyor.

Oyunseverlerin satın aldıkları bileti kolayca kontrol edebilmesini sağlayan "kabartma bilet güvenlik numarası" ile yalnızca ilgili alana dokunularak bileti kontrol etmek mümkün. "23 haneli kabartma bilet güvenlik numarası" kabartma formu sayesinde kolay bir güvenlik kontrolü sağlıyor.

Tüm bu teknolojik özelliklerin yanında mikro yazılar da bilet güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. 7 haneli bilet numarasının arkasındaki yer alan mikro yazılar, her rakama ait kısmın zeminindeki "mikro rakam yazılarından" oluşuyor.

Geçtiğimiz yıllarda da biletlerde yer alan ve bilete mor ışık tutulduğunda ortaya çıkan parlak "fiber kılcallar" da Milli Piyango biletlerinin ayırt edici özellikleri arasında.

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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 2021 büyük ikramiye ne kadar? MPİ yılbaşı çekilişi ikramiyeleri belli oldu
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