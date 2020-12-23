Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 2021 büyük ikramiye ne kadar? MPİ yılbaşı çekilişi ikramiyeleri belli oldu

Milli Piyango çekilişi bilet fiyatları belli oldu. Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala, çekiliş için heyecan artmış durumda. Tam, yarım ve çeyrek biletlerini almak isteyen kişiler bayilerden veya dilerse online sistem üzerinden satın alma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Büyük ikramiye ise bu yıl 100 milyon TL olarak belirlendi. Peki, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 2021 büyük ikramiye ne kadar? işte MPİ yılbaşı çekilişi ikramiyeleri…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR? 2021 TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI

Tam bilet: 100 TL

Yarım bilet: 50 TL

Çeyrek bilet: 25 TL