Mimar Sinan MTA Lisesi elektriğini kendisi üretecek

Adıyaman geneli 15 okulda aynı projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz; "Millî Eğitim Bakanlığının 'Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi' kapsamında KfW Alman Kalkınma Bankası kontrolünde ilimizde uygulanacak olan 120 milyon lira yatırım bedelli enerji projesinin ilk adımı olan, Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapım çalışması kapsamda; 16.09.2020 tarihinde 350 KW AC Güç, 450 KWP civarında DC güç kurulması için ihale edilmiştir. 21.09.2020 tarihinde iş yeri teslimi yapılmış olan ihalede bitim aşamasına gelinmiştir, sistem devrede olup geçici kabul işlemleri başlatılmıştır." dedi.

"205 HANENİN YILLIK ENERJİ TÜKETİMİNE DENK GELEN ENERJİ ÜRETİLECEK"

Enerji üretiminin fazlasından gelir bile elde edilebileceğinin sevindirici olduğunu belirten müdür Alagöz; "Mimar Sinan MTAL'de yapılacak olan çatı üzeri güneş enerji santrali sayesinde okulun tüm elektrik ihtiyacı karşılanacağı gibi üretilen ihtiyaç fazlası elektrik ise şebeke üzerinden satılacaktır. Proje sayesinde yaklaşık 235 hanenin yıllık enerji tüketimi denk gelen enerji üretilecektir. Ayrıca yıllık 405 ton karbon salınımının önüne geçilecektir." şeklinde konuştu.

"HEM ENERJİ ÜRETİCİLECEK, HEM TASARRUF SAĞLANACAK"

Bu yatırımlar neticesinde hem enerji üretileceğini hem de enerji tasarrufu sağlanacağını dile getiren Alagöz; "Bu Projemizle okulumuzun çatılarına kuracağımız fotovoltaik panellerle enerji verimliliği dönüşümü ile okulumuzun kaynak ihtiyacını karşılamanın yanında şehir şebekesine satabileceğimiz fazla enerji üretimi de sağlanacaktır. Projeden elde edinilen kazanımlar tekrar eğitim yatırımlarına döndürülmesi hedeflenmektedir. Projenin kazanımlarından biri de öğrencilerde temiz enerji bilincinin oluşturulması, karbon, sera gazı salınımının azaltılması, çevreye duyarlı okul konsepti anlamında da örnek olmasıdır." ifadelerini kullandı.

"PROJE 15 OKULDA UYGULANACAK"

Alagöz; "Bakanlık tarafından ihalesi yapılması planlanan aşağıda belirtilen ilimiz merkezde 12, Kâhta ilçemizde 3 olmak üzere toplamda 15 okulun çatısına güneş paneli ve Adıyaman Merkez Börgenek Köyünde Saha tipi 9 MWP Güneş tarlası yapılması da planlanmaktadır. Proje kapsamında Adıyaman Merkezde; Dumlupınar MTAL, Demokrasi İlkokulu, Fuat SEZGİN Ortaokulu, Mimar Sinan MTAL, Adıyaman Ticaret MTAL, Altınşehir İHOO, Bilgi Anadolu Lisesi, Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, TOBB Kız İHL, Şehit Hasan AYDOĞDU AİHL, Necip Fazıl KISAKÜREK AL, Kâhta ilçesinde ise, Fen Lisesi (Okul+Pansiyon), Fen Lisesi (Spor Salonu+Pansiyon), Şehit Murat TOPRAK Orta Okullarımızda uygulamayı hedefliyoruz" dedi.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'le görüşen Proje Yürütücüsü Bakanlık Müsteşarı Yüksek Mühendis Recep Akpak, proje hakkında bilgi vererek en kısa sürede elektrik üretimine başlayıp okulun ihtiyacının bu panellerden karşılanacağını söyledi.