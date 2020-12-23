Nevşehir’de 9 iş yerine eş zamanlı operasyon

Alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik kaçak sigara olarak kabul edilen doldurulmuş makaron satışı yaptığı değerlendirilen 9 iş yerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla baskın yaptı.

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 7 iş yerinde 44 bin 800 adet dolu makaron, 133,5 kilogram kıyılmış tütün, 13,5 kilogram nargile tütünü, 2,5 kilogram pipo tütünü, 2 bin 200 adet boş makaron ele geçirildi.

7 iş yeri sahibine "Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek ve tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanununa muhalefet etmek" suçlarından adli işlem yapıldı.