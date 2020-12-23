Öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı EBA sisteminden evden kutladı

Bingöl'de Öğrenciler Yerli Malı Haftasını uzaktan eğitim (EBA)sisteminde evlerinde kutladı. Sınıf mevcudu 25 olan öğrencilerin sanal ortamdaki kutlamaları okullardakini aratmadı.

Şehit astsubay Mustafa Koşan Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri yerli malı haftası nedeniyle EBA sisteminde canlı olarak masalarını yiyeceklerle donattı. Hazırladıkları yiyecekleri ekran karşısında yiyerek ezberledikleri şiirleri okudular.

Öğrenciler koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçildiği için, Yerli Malı Haftası'nı sanal ortamda kutladı. Öğrenciler bir aradaymışçasına mutlu oldular. Öğrenciler yerli malı haftası nedeniyle yazdıkları şiirleri okudular.

Minikler, öğretmenlerinin yerli ürünlerin tüketimi konusunda anlattıklarını can kulağı ile dinledi. Fen bilimleri branşı sınıf öğretmeni Fatma Korkmaz öğrencilerine sabah kahvaltılarında sağlıklı beslenmeleri konusunda öğrencilere bilgi vererek şunları söyledi; "Korkmaz, "Sizler için güzel bir etiklik oldu. Bu uzaktan eğitimin içerisinde sizlerle güzel bir anı olmasını ve derse mola vermek istedim. İnşallah güzel bir etki yaratmıştır sizlere mart ayından beri sürekli ders haricinde böyle etkinliklere devam edeceğiz. Bu uzaktan eğitim süreci devam ederse yine böyle küçük etkinlikler yapmaya çalışırız." dedi.

Şehit astsubay Mustafa koşan ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinden Eymen Ali Önal (9) koronavirüs nedeniyle öğretmenlerinin kendilerine verdiği etkinlikten dolayı mutlu olduğunu belirten Önal, "Bu koronavirüs döneminde çok ders işlediğimizden dolayı, öğretmenimiz böyle bir etiklik yapmamızı istedi. Bizlerde tüm arkadaşlarımızla birlikte canlı EBA sisteminde yerli malı haftasını kutladık. Umarım diğer yıllarda da okulumuzda yerli malı haftasını kutlarız. Öğretmenimi çok seviyorum." şeklinde konuştu.