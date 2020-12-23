Ölümüne savaştı oğlunu kurtaramadı

Diyarbakır'da, yüzleri kar maskeli 2 soyguncu, dün sabah, ellerinde pompalı tüfeklerle, Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan, Sinan Yoldaş'a (21) ait kuyumcu dükkânına girdi. Yoldaş direnince, soyguncular, ellerindeki silahlarla darp etmeye başladı. Bu sırada dükkânda bulunan Yoldaş'ın annesi, soygunculara sopayla saldırdı. Soygunculardan biri, bir el ateş edip Yoldaş'ı ağır yaraladı, annesi ise boğuştuğu diğer saldırganın elindeki pompalı tüfeği aldı. Soyguncular altınları alamadan kaçarken, çevredeki esnaf yardıma koştu.Sinan Yoldaş, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoldaş hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kuyumcu soygunu girişimi ve Sinan Yoldaş'ın vurulma anı, işyerindeki güvenlik kamerasında saniye saniye kaydedildi. Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube'de görevli polisler, bölgede geniş kapsamlı bir inceleme yaptı. İşyeri ve çevredeki kameralara incelemek üzere el koyan polis, soyguncuların kaçış güzergâhları ile eşkâlini belirmeye çalışıyor.