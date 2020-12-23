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Ölümüne savaştı oğlunu kurtaramadı

Kuyumcuya giren iki soyguncu, direnen işyeri sahibi Sinan Yoldaş’ı vurdu. Zanlılara sopayla saldıran Yoldaş’ın annesi, birinin elindeki pompalı tüfeği almayı başardı. Hastaneye kaldırılan Yoldaş kurtarılamadı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 23.12.2020 ABONE OL
Ölümüne savaştı oğlunu kurtaramadı
Diyarbakır'da, yüzleri kar maskeli 2 soyguncu, dün sabah, ellerinde pompalı tüfeklerle, Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan, Sinan Yoldaş'a (21) ait kuyumcu dükkânına girdi. Yoldaş direnince, soyguncular, ellerindeki silahlarla darp etmeye başladı. Bu sırada dükkânda bulunan Yoldaş'ın annesi, soygunculara sopayla saldırdı. Soygunculardan biri, bir el ateş edip Yoldaş'ı ağır yaraladı, annesi ise boğuştuğu diğer saldırganın elindeki pompalı tüfeği aldı. Soyguncular altınları alamadan kaçarken, çevredeki esnaf yardıma koştu.



SANİYE SANİYE KAMERADA
Sinan Yoldaş, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoldaş hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kuyumcu soygunu girişimi ve Sinan Yoldaş'ın vurulma anı, işyerindeki güvenlik kamerasında saniye saniye kaydedildi. Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube'de görevli polisler, bölgede geniş kapsamlı bir inceleme yaptı. İşyeri ve çevredeki kameralara incelemek üzere el koyan polis, soyguncuların kaçış güzergâhları ile eşkâlini belirmeye çalışıyor.

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Ölümüne savaştı oğlunu kurtaramadı
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