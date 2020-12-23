Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Cinayet evinde keşif yapıldı!

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. Katil Cemal Metin Avcı'nın cinayeti gerçekleştirdiği Karabağlar Yaylası'nda bağ evinde mahkeme heyetince dün gerçekleştirilemeyen keşif gerçekleştirildi.

Keşfe maktul Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, mahkeme heyeti, bilirkişi, olay yeri inceleme uzmanı ile tutuklu sanık iki kardeş katıldı. Keşfe, Pınar'ın ailesi katılmadı. Edinilen bilgiye göre, 13:30'da başlayan keşif yaklaşık 2 saat sürdü.

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, keşif taleplerinin olayın başından beri olduğunu ve bugün talepleri doğrultusunda bu keşfin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Cinayetin işlendiği bağ evinde yapılan keşif sırasında katil Cemal Metin Avcı'ya olay yerinde çeşitli sorular yöneltildi. Avcı'nın soğukkanlılıkla sorulara cevap vermesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da, yapılan soruşturma neticesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, 2 Ekim tarihinde "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.