Pınar Gültekin’in ailesinin avukatından SABAH’a çarpıcı açıklamalar! Vahşet evindeki keşfi anlattı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürüp cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döküp yol kenarına atan işadamı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılandığı davada bugün keşif gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti, cinayetin gerçekleştiği Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evinde keşif çalışması yaptı.
Keşfe maktul Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, mahkeme heyeti, bilirkişi, olay yeri inceleme uzmanı ile tutuklu sanık iki kardeş katıldı. Keşfe, Pınar'ın ailesi katılmadı.
Vahşet evinde yaklaşık 2 saat süren keşfi, yaşananları ve kan donduran detayları Avukat Dr. Rezan Epözdemir SABAH'a anlattı.
Epözdemir açıklamalarında şunları kaydetti: "Dün keşif yapılamamıştı sanıklar temin edilemediği için… Bugün keşfin icrası söz konusu oldu. İki sanık da geldi. Kan donduran detaylar anlattılar. Genel hükümlere tabii olduğu için orada sorular sorduk Türk Ceza Kanunu'nu 201. Maddesine göre…
Sanık Cemal Metin Avcı, canavarca hisle ve eziyet çektirerek işlediği bu cinayeti nasıl işlediğini detaylarıyla anlattı. Nerede maktuleye vurduğunu, nerede boğduğunu, nerede yaktığını, nerede benzinle yaktığını, nerede beton döktüğünü, bütün bunları anlattı.
Fakat ne yazık ki cinayet mahallindeki koşullar burada sağlanamadı. Öncelikle sıcak bir varile ihtiyaç vardı. Çünkü o varil yanıyor… O sağlanamadı.
İkincisi getirilen cisimler kütle itibariyle varilin merkezine getirildi. Yani varilin altına getirilmiş oldu, içine konmuş oldu. Halbuki maktulenin cesedi ve kullanılan beton malzemesi varilin tamamını kaplıyor olacaktı. Çekim merkezi sadece aşağıda kalmayacaktı. Burada çekim merkezi sadece aşağıda kaldı. Çekim merkezi aşağıda olunca yukarılar boş olur ve kıpırdatmak daha kolaydır. Çekim merkezi olay örgüsünde olduğu gibi yani maktulenin cansız bedeniyle beton varilin tamamına dağılmış olsaydı çekim merkezi sadece bir yerde toplanmayacaktı. Dolayısıyla cinayet mahallindeki koşullar burada sağlanamamış oldu.
Yine özellikle depoyla ilgili oraya alkoller bırakılmış, kokoreç paketleri bırakılmış. Mülkiyet hakkı sanıklarda olduğu için keşfin icrasına uygun, elverişli, ehil bir şekilde olay yerinde tanzim edilmişti. Bu yönüyle de deliller üzerinde bir tahribat söz konusu olmuştu.
"EZBERLENMİŞ, KURGULANMIŞ SAVUNMALAR…"
İnsan olma vasfına aykırı bir değerlendirme yapıldı. Kardeş Mertcan Avcı'ya 'Sen görmedin mi yanan varili' diye soruldu. Avcı 'Gördüm, kokoreç yanığı dedi abim' dedi… 'Cansız bir beden ile kokoreç yanığını ayırt edemiyor musunuz' diye soruldu, 'Kokoreç gibi kokuyordu' dedi. Pişkin, maalesef kerameti kendiliğinde menkul savunmalar yapıldı. Tamamen haksız tahrik indiriminden faydalanmak için ezberlenmiş, kurgulanmış, cezayı azaltmaya mahsus savunmalar yapıldı.
Keşif yapıldıktan sonra 4 Ocak'ta duruşma var, sonrasında da yargılamanın safahatının hızlanacağını düşünüyoruz ve bir an önce adaletin tecellisine, maddi gerçeğin ortaya çıkması için çabalarımız devam edecek.
O AYRINTI AÇIKLANAMADI
Keşifle ilgili detaylardan biri 1.83 boyunda maktule, 60 santim varilin boyu… Bu boydaki maktulenin 60 santimlik varile nasıl sığdığı ise önemli detaylardan bir tanesi… Bu açıklanamadı. Varile nasıl konulduğu keza açıklanamadı. Baktığınız zaman 97,66 gram varilin ve betonun ağırlığı deniyor, 65 kilo da maktulenin ağırlığıydı… Totalde 162,5 kiloyu bir insan tek başına nasıl kaldırabilir gibi birçok muallak husus ortaya çıktı. Sanıklar kendi tevsik etmek için keşif mahallini de ona göre hazırlamışlardı. Depo özellikle hazırlanmıştı…
Söylediğim gibi, cinayet mahallindeki koşullar sağlanmadığından keşfin çok yargılamaya, hükme elverişli olacağını düşünmüyorum. Bilirkişiler 10 gün içerisinde rapor tanzim edecekler. Rapor tanzim süresinden sonra 4'ünde duruşma olacak. Sonrasında da en geç bir sonraki celsede karar verileceğini düşünüyorum.
Biz hala suç delillerini gizleyen, yok eden, değiştiren başkaca faillerin olduğunu düşünüyoruz. Hala yardım eden başkaca failler olduğunu düşünüyoruz. Sanıkların ezberlenmiş ve kurgulanmış ifadelerle cezalarını minimize etmeye, haksız tahrikten faydalanmaya yönelik beyanlarının olduğunu düşünüyoruz. Nitekim bu cinayetin tek başına işlenmesi ve suç delillerinin gizlenmesi mümkün olmadığına ilişkin iddialarımız bugün keşif mahallindeki durumla da desteklenmiş oldu. Halen bu cinayetin tek başına işlenmesinin hayatın olağan akışına, mantık ve fizik kurallarına aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de hak arama özgürlüğü çerçevesinde hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."