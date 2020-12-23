Pınar Gültekin’in ailesinin avukatından SABAH’a çarpıcı açıklamalar! Vahşet evindeki keşfi anlattı

Fakat ne yazık ki cinayet mahallindeki koşullar burada sağlanamadı. Öncelikle sıcak bir varile ihtiyaç vardı. Çünkü o varil yanıyor… O sağlanamadı.

İkincisi getirilen cisimler kütle itibariyle varilin merkezine getirildi. Yani varilin altına getirilmiş oldu, içine konmuş oldu. Halbuki maktulenin cesedi ve kullanılan beton malzemesi varilin tamamını kaplıyor olacaktı. Çekim merkezi sadece aşağıda kalmayacaktı. Burada çekim merkezi sadece aşağıda kaldı. Çekim merkezi aşağıda olunca yukarılar boş olur ve kıpırdatmak daha kolaydır. Çekim merkezi olay örgüsünde olduğu gibi yani maktulenin cansız bedeniyle beton varilin tamamına dağılmış olsaydı çekim merkezi sadece bir yerde toplanmayacaktı. Dolayısıyla cinayet mahallindeki koşullar burada sağlanamamış oldu.

Yine özellikle depoyla ilgili oraya alkoller bırakılmış, kokoreç paketleri bırakılmış. Mülkiyet hakkı sanıklarda olduğu için keşfin icrasına uygun, elverişli, ehil bir şekilde olay yerinde tanzim edilmişti. Bu yönüyle de deliller üzerinde bir tahribat söz konusu olmuştu.