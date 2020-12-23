Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın konuştu: Kurban olurum ben size

Müzeyyen nine ile bir süre sohbet eden polis memurları ise, "Anne nasılsın? Herkes senin evladın polisler olarak. Bizler senin evladınız. Ne zaman bir ihtiyacın olduğunda bizi ararsanız yardımcı olurlar" ifadelerini kullandı.

"TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN EMNİYETE GELECEKTİK"

Müzeyyen Kahramantekin'in kızı Leyla Kılıç ise "Evladım size teşekkür etmek için Emniyet Müdürlüğü'ne gelecektik. Allah razı olsun. Nasıl çıkardınız annemi sırtınızda? Annemle o kadar ilgilenmişsin ki anlatamam" diye konuştu.

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