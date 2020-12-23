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Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın konuştu: Kurban olurum ben size

'da polis memuru Mehmet Çoban'ın, Müzeyyen Kahramantekin isimli yaşlı kadını sırtına alarak apartmandaki evine çıkarması sosyal medyanın gündemine oturdu. Polis memurunun gönülleri fetheden bu hareketi takdir topladı. Yaşlı kadını sırtında taşıyan Çoban ve arkadaşı onu bugün evinde ziyaret etti. Yaşananlardan dolayı çok duygulandığını dile getiren Müzeyyen nine, "Kurban olurum ben size yavrum. Allah çoluğunuzla çocuğunuzla gülmeyi nasip etsin. Acılar görmeyin." dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 23.12.2020 14:06 Son Güncelleme: 23.12.2020 14:22 ABONE OL
Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın konuştu: Kurban olurum ben size

Çorum'da yaşlı kadına karşı yaptığı örnek davranışla gönülleri fetheden polis memuru Hasan Başpınar ve ekip arkadaşı Mehmet Çoban, 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin'i ziyaret etti.

Gece kendisini adresine götüren ve 5'inci kata kadar sırtında taşıyan ekipleri karşısında gören Müzeyyen Kahramantekin, duygu dolu anlar yaşadı.

"Kurban olurum ben size yavrum" diye duygularını dile getiren Kahramantekin, "Adımlarınıza kurban olurum yavrularım benim. Beni nasıl getirdiniz? Unutmadım. Unutmuyorum da. Allah'ım üçünüze de hacı olmayı nasip etsin. Hakkınızı helal edin yavrum. Gece nasıl getirdiniz? Allah çoluğunuzla çocuğunuzla gülmeyi nasip etsin. Acılar görmeyin. Gece beni beklediniz. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizi düşmanlardan korusun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin" ifadelerini kullandı.

Müzeyyen nine ile bir süre sohbet eden polis memurları ise, "Anne nasılsın? Herkes senin evladın polisler olarak. Bizler senin evladınız. Ne zaman bir ihtiyacın olduğunda bizi ararsanız yardımcı olurlar" ifadelerini kullandı.

"TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN EMNİYETE GELECEKTİK"

Müzeyyen Kahramantekin'in kızı Leyla Kılıç ise "Evladım size teşekkür etmek için Emniyet Müdürlüğü'ne gelecektik. Allah razı olsun. Nasıl çıkardınız annemi sırtınızda? Annemle o kadar ilgilenmişsin ki anlatamam" diye konuştu.

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Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın konuştu: Kurban olurum ben size
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