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Polisten kaçak ürün operasyonu

Gümrük kaçağı ürün satıp vergi ödemediği için devleti milyonlarca lira zarara uğratan kişilere karşı mücadelesine devam eden polisi, 29 cep telefonu, bin 430 paket sigara ve 805 paket pipo tütünü ele geçirdi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 23.12.2020 10:12 ABONE OL
Polisten kaçak ürün operasyonu

Adana'da gümrük kaçağı ürünlerin satışını yaparak haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik operasyonlar devam ediyor. KOM ekipleri, bir iş yeri ve bir şüpheli araçta yaptığı aramada 29 gümrük kaçağı cep telefonu, bin 430 paket kaçak sigara, 805 paket pipo tütünü ele geçirildi.

SERBEST KALDILAR

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. KOM ekipleri kent girişinde durdurduğu bir araçta ve bir iş yerinde arama yaptı. Baskında 29 gümrük kaçağı cep telefonu, bin 430 paket kaçak sigara, 805 paket pipo tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Polisten kaçak ürün operasyonu
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