Polisten kumarbazlara gece baskını!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Emniyet ekipleri bir ihbar üzerine pandemi döneminde yasak olmasına karşın bir işyerinde kumar oynadıkları belirlenen şahıslara toplam 12 bin 600 TL para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü haber merkezine gelen kumar oynandığı ihbarı üzerine çevik kuvvet ekipleriyle birlikte polis Şehit Pamir Caddesi üzerinde belirtilen bir işyerine gece saatlerinde sıralarında baskın düzenledi. Girişi karanlık olan ve kumar oynandığı ihbarı yapılan işyerine ulaşmak için polis adeta labirent gibi koridorları ve merdivenleri aştı. İlk salonda polis fener tuttuğu kumar oynanan masaların birinin altında üzerine örtü örtüp gizlenmeye çalışan bir şahsı çıkardı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri işyerinde bir masada iskambil kâğıtları ve çöp içerisinde sigara izmaritleri olduğunu tespit ederek gerekli tutanaklar tanzim edildi. Ayrıca işyerinde bulunan şahıslara; sokağa çıkma yasağına muhalefetten kişi başı 3150 TL olmak üzere toplam 12.600 TL para cezası uygulandı.