Rapor parası sorgulama ve hesaplama: Rapor parası nasıl alınır, ne zaman yatar?

Çalışanın almaya hakkı olduğu rapor parası, işçinin ara verdiği günden itibaren ara verdiği toplam gün sayısı neticesine bakılmaktadır. Sigortalı olarak çalışmakta olan işçilerin alacağı rapor parası on beş gün ardından PTT'den yatırılmaktadır. Rapor parası nasıl alınır, ne zaman yatar? Gibi sorular çalışanlar tarafından merak ediliyor. Rapor parası sorgulama ve hesaplama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

E-DEVLET RAPOR PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İnternet üzerinden E-devlet sayfasına girip T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi doğru bir şekilde girdiğiniz taktirde girişiniz sağlanmaktadır.

Arama motoruna "4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme" yazınız e-Devlet sitesinden çıkan seçenek ile ilerleyiniz.

Ya da https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme adresinden direk ulaşabilirsiniz.

Karşınıza çıkan ekranda rapor bilgileriniz gözükecektir.

RAPOR PARASI NASIL ALINIR?

Rapor parası almak için kişinin ilk olarak mevcut raporu işverene teslim etmesi gerekmektedir. İşveren, işçinin vermiş olduğu raporu beş iş günü içerisinde e-Rapor sistemine girişini sağlamalıdır. Bu rapor ise SGK yetkilisi tarafından incelenmeye alınır. Eğer rapor onay görürse ödeme talimatı gerçekleşir. Onayın ardından çalışana mesaj gönderilir ve rapor parası PTT'ye yatırılır.

RAPOR PARASI NE KADAR?

2020 yılında rapor parası ayakta olanlar için günlük en az 65,40 TL yatarak tedavi gören çalışanlar için ise en az 49,05 olduğu belirlendi.