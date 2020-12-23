RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI! Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı! Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

Resim gazetede yayımlanan son dakika haberine göre, kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı. Hem işverenin hem çalışanın mağdur olmaması amacıyla kısa çalışma ödeneği uygulaması uygulanıyor. Süreç boyunca kademeli olarak uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği bir kez daha uzatıldı. Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de alınan karara göre kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitiyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI! KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI!

Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki binlerce işvereni ve çalışanı ilgilendiren Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

İşte detaylar;