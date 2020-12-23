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’DE YAYIMLANDI! süresi uzatıldı! ?

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Salgınla mücadelede yeni önlemler alınmaya devam ederken, pandeminin ilk döneminden beri uygulanan kademeli bir şekilde uzatılmaya devam ediyor. ’de yayımlanan son dakika haberine göre, kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği başvuruları E Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, , ne zaman bitiyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları

Giriş Tarihi: 23.12.2020 09:23 Son Güncelleme: 23.12.2020 09:45 ABONE OL
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI! Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı! Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

Resim gazetede yayımlanan son dakika haberine göre, kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı. Hem işverenin hem çalışanın mağdur olmaması amacıyla kısa çalışma ödeneği uygulaması uygulanıyor. Süreç boyunca kademeli olarak uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği bir kez daha uzatıldı. Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de alınan karara göre kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitiyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI! KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI!

Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki binlerce işvereni ve çalışanı ilgilendiren Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

İşte detaylar;

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZADI MI, NE ZAMANA KADAR?

Kısa çalışma ödeneği ve başvuru süresiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kısa çalışma ödeneği 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON BAŞVURU TARİHİ

Daha önce son tarihi 31 Aralık olarak açıklanan kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Daha önce başvuru yapan işyerleri kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni başvuru yapmayacak, uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecekler. Kısa çalışma ödemeleri işsizlik ödeneğinden mahsup edilmeyecek. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALANLAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

1 Aralık'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kısa çalışma ödeneği işsizlik ödeneği sürelerinden düşülmeyecek. Böylece, kısa çalışma ödeneği alanlar işsizlik maaşından tam olarak yararlanılabilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIR?

Kısa çalışma ödeneği, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirlenecek. Kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.

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RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI! Kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı! Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?
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