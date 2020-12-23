Bursa'dan bir kötü haber daha! Sahte alkol bir can daha aldı

Bursa'da sahte alkol nedeniyle yaşanan ölümlere bir yenisi daha eklendi. Kente sokulan tonlarca sahte alkolün onlarca kişiye satılmasıyla başlayan ölüm zincirinde Kenan Ç.'de hayatını kaybetti. İnegöl'e bağlı Konurlar Mahallesinde ikamet eden Kenan Ç., (56), henüz kimden temin ettiği belirlenemeyen sahte içkiyi alıp evine gitti. Pet şişe içindeki sahte içkiyi içen adam bir süre sonra fenalaştı.

GÖZLERİ KARARDI

Sahte alkolü kullandıktan sonra gözlerinin karardığını ve göremediğini söyleyen adam hemen hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kenan.Ç. 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece Bursa'da sahte alkol ölümleri 5'e yükseldi. Kentte hem polis hem jandarma sahte alkol soruşturmalarını derinleştirerek operasyonlarını sürdürürken yaklaşık 3 Ton sahte alkole el konulmuştu.