Salgına karşı site ve apartmanlarda alınacak önlemler

Covid-19 salgının ardından bulaşma riskini azaltmak için tam kapsamlı çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bulaşma riskinin en aza indirilmesi için sitelerde, apartmanlarda ve toplu yaşam alanlarında Covid-19 kapsamında alınacak önlemler konusunda vatandaşları bilgilendiriyor.Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sitelerde, apartmanlarda ve toplu yaşam alanlarında Covid-19 kapsamında alınacak önlemler konusunda bir metin yayınladı.

BİNA GİRİŞLERİNE DEZENFEKTAN

Hazırlanan metinde bina girişlerinde bilgilendirme afişlerinin olması (covid-19 salgınından korunmanın 14 kuralı, maske kullanımı, sosyal mesafe gibi) gerektiği vurgulandı. Bunun yanı sıra binada Covid-19 tanısı konmuş karantinada bulunan kişiler varsa, site yönetimi tarafından bina girişine bilgilendirme yazısı yazılması gerektiği, apartman girişlerinde dezenfektan bulundurulması ve dezenfektan kullanıldıktan sonra binaya giriş yapılması gerektiği ifade edildi.

ORTAK KULLANIM ALANLARI HAVALANDIRILMALI

Bina içi boş alanlarda ve asansörlerde mutlaka maske takılması gerektiği, asansöre binilirken mümkünse asansör kapısının bir süre açık tutulup havalandırılması gerektiği, asansör düğmelerine el ile basmak yerine başka bir materyal ile temas edilebileceği, binanın temizliğinden sorumlu personel sık sık dış kapıları, bina içi pencereleri açarak binayı havalandırması gerektiği açıklandı.

TEMİZLİK ÖNEMLİ

Bina temizliğinin önemine vurgu yapılan metinde kapı kolları, merdiven korkulukları ve asansör düğmelerinin sık sık dezenfektan ile temizlenmesi gerektiği vurgulandı. 5 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyu eklenerek hazırlanan karışımın bu yerlerin dezenfeksiyonu için kullanılabileceği, tuvalet gibi bulaşıcılığın daha yoğun olduğu yerlerin 1/10 oranında hazırlanan karışım ile temizlenmesi gerektiği belirtildi.

AİLELERİN İHTİYAÇLARI UNUTULMAMALI

Site içerisinde spor tesisleri gibi toplu kullanılan alanlarda sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilmeli. Bu alanların temizliği ve havalandırılması daha sık yapılmalı. Binanızda Covit-19 nedeniyle karantinada olan aileler varsa bu kişilerin ihtiyaçları eş, dost, komşu veya site yönetimi tarafından karşılanmalı. İhtiyaçları kapının önüne bırakılıp daha sonra kendilerine haber verilmeli. Temasta bulunulmamaya dikkat edilmeli ifadeleri yer aldı.