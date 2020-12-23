Şampiyon halterci Samet Mutlu ve arkadaşı köpek saldırısında yaralandı

Kayseri'nin Bünyan İlçesi'nde halterde şampiyonluğu bulunan Samet Mutlu, arkadaşı Yusuf Öztürk ile birlikte eve giderken başı boş bir köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda halterci Samet Mutlu ve arkadaşı bacaklarından yaralandı. 112'yi arayarak yardım isteyen iki arkadaş, sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacaklarından ağır yaralandıkları öğrenilen Samet Mutlu ve Yusuf Öztürk, daha sonra ambulansla Kayseri Şehir hastanesi'ne sevk edildi.

HER SALI AYNI MANZARA

Daha öncede 2014 yılında bir köpeğin saldırması sonucu okuldan dönen 8 yaşındaki Derviş Boztaş'ın hayatını kaybettiği Bünyan ilçesinde Samet Mutlu ve Yusuf Öztürk'ün köpek saldırısında yaralanması ilçede tedirginliğe neden oldu. İlçe sakinleri sosyal medya hesaplarından duruma tepki göstererek evcil köpeklerin sokaklara salınmamasını istediler. Bünyan'da yaşayan Yazar Seyyid Burhanettin Akbaş üzücü olayın arıdan; "İlçede salı pazarına gelen bir kısım insanlar yanlarında getirdikleri köpeklerini Bünyan'da salıveriyorlar. O yüzden her hafta salı günleri ilçede köpek sayısında ciddi bir artış oluyor. Zamanla başıboş köpekler sürü halinde geziyorlar çöp bidonlarının etrafından toplanıp evlerine yiyecek götüren insanları takip ediyorlar. Hanımların ve çocukların bu köpekleri gördüklerinde yaşadıkları ise tam bir travma" paylaşımında bulundu.

"SOKAK HAYVANI DEĞİL BAŞIBOŞ KÖPEK"

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu belirterek; "Sahibi tarafından başı boş bırakılan köpek nedeniyle Samet Mutlu ve Yusuf Öztürk yaralandı. Çok şükür Yusuf ve Samet'in sağlık durumları iyi, gerekli tedavileri yapılıyor. Yaşanan olaya ilişkin emniyet güçleri ile birlikte gereken çalışmayı yapıyoruz. Belediye olarak, sokak hayvanlarının toplanması, aşılanması, tedavisi, barınması ve beslenmesi noktasında etkin bir çalışma yürütmekteyiz. Söz konusu köpek sokak hayvanı değil. Bu nedenle sizlerden ricam sahiplendiğiniz evcil hayvanları lütfen muhafaza altında tutun" dedi.