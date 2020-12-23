Sanat Sokağı, adına yakışır bir sokak olacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında, Diyarbakır'ın en işlek ve sembol sokaklarından biri olan Sanat Sokağı'nın daha modern bir görünüme kavuşturulması amacıyla başlattığı peyzaj ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.Zemin ve peyzajında sorunlar yaşanan sokağa köklü çözüm üretmek amacıyla Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon ile Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlıkları ortaklaşa çalışma yürütüyor.

ZEMİNE BASKILI ASFALT SERİLECEK

Sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Sanat Sokağı'nın zemininde yaşanacak bozulmalara karşı baskılı asfalt çalışması gerçekleştirecek Baskılı asfalt ile birlikte estetik bir görünüme kavuşacak olan Sanat Sokağı, özellikle kış aylarında insanların yürümekte zorlandığı ve çamur deryasına dönen manzaralardan da kurtulmuş olacak.

KENT MOBİLYALARI YENİLENECEK

Yürüyüş alanlarının da baskılı asfaltla değerlendirileceği yenileme çalışmasında Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, sokakta peyzaj çalışmaları yapacak. Tamamlanacak altyapı çalışmalarından sonra üst yapı çalışmalarında, sokakta kullanılamaz durumda bulunan tüm kent mobilyaları yenilenecek. Peyzaj çalışmalarında sokağın her iki bölümünün yan taraflarına vatandaşların dinlenebileceği kamelyalar ve oturma bankları yerleştirilecek. Sokakta son olarak yeşillendirme çalışması başlatılacak.

ÇALIŞMALAR NİSAN'DA TAMAMLANACAK

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Sanat Sokağı'nda başlattığı peyzaj ve düzenlenme çalışmalarını 2021 Nisan ayında tamamlanması bekleniyor.