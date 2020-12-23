Şanlıurfa’da kazanın ardından kavga çıktı

Şanlıurfa'nın Karaköprü'de iki otomobilin karıştığı kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Edinilen bilgiye göre olay Mehmef Hafız Bulvarı, Akbayır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyreden iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Olay yerine gelen polis ekibi, kavgayı ayırmak isterken iddiaya göre taraflar polisle de tartışmaya başladı. Bunun üzerine destek ekip istendi. Kavga giderek büyüdü, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, tarafları sakinleştirmek için çabaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.