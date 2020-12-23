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’da pamuk yüklü kamyon alev aldı

’nın Haliliye  ilçesinde seyir halindeki kamyon alev aldı. Kamyondan boşaltılan pamuk itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 23.12.2020 19:18 ABONE OL
Şanlıurfa’da pamuk yüklü kamyon alev aldı

Yangın Haliliye ilçesine bağlı Mutluca mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Mutluca kırsal mahallesinde giden sürücüsü belirlenemeyen 63 TE 762 pamuk yüklü kamyon, bilinmeyen nedenle alev aldı.

Kamyonun kasasında bulunan pamukların yandığını görenler, sürücüyü uyardı. Bunun üzerine sürücü, kamyonu sağa çekip park ettikten sonra itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın nedeniyle kamyonun kasasında bulanan pamukların bir bölümü yandı.

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Şanlıurfa’da pamuk yüklü kamyon alev aldı
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