Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaza Şanlıurfa-Suruç karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suruç karayolu üzerinde seyir halinde olan henüz sürücülerin ismi öğrenilemeyen 63 S 3441ile 63 S 0592 plakalı servis aracı aynı istikamette seyir halinde olan 34 FH 8153 plakalı otomobil ve 63 PR 670 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Meydana gelen zincirlemeli kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Suruç istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.