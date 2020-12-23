Şans Topu sonuçları açıklandı! 23 Aralık 2020 Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günü olduğu gibi bu hafta da MPİ tarafından noter huzurunda 20.00'da gerçekleştirildi. Şans Topu sonuçları bilet sorgulama işlemini aşağıdan yapabilirsiniz…

Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlan çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Şans Topu çekiliş sonuçları kazandıran numaraları şu şekilde; 2, 11, 25, 28, 33 ve joker 1 oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN HAFTAKİ ŞANS TOPU SONUÇLARI NASILDI?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 20 ARALIK 2020: 08 - 09 - 18 - 30 - 32 + 09 (JOKER)