Şans Topu sonuçları açıklandı! 23 Aralık 2020 Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango idaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu sonuçları için nefesler tutuldu. Kuponlarını dolduran vatandaşlar için bu haftaki ikramiye tutarı büyük ikramiye 619 bin 842 TL olarak belirlendi. Her hafta katlanarak artan çekiliş sonuçları Milli Piyango MPİ ile canlı ve noter huzurunda belli oluyor. Geçen haftaki şans topu sonuçlarında iki bilen çıkmış ve büyük ikramiye 585.571,00 TL kazandırmıştı. Buna göre; 23 Aralık 2020 Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango tarafından düzenlenen Şans Topu sonuçları sorgulamaları epey hız kazandı. Haberimizden, 23 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama işlemlerinize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
İşte Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar…
Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günü olduğu gibi bu hafta da MPİ tarafından noter huzurunda 20.00'da gerçekleştirildi. Şans Topu sonuçları bilet sorgulama işlemini aşağıdan yapabilirsiniz…
Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlan çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Şans Topu çekiliş sonuçları kazandıran numaraları şu şekilde; 2, 11, 25, 28, 33 ve joker 1 oldu.
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ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 20 ARALIK 2020: 08 - 09 - 18 - 30 - 32 + 09 (JOKER)
Şans topu Millipiyangoonline.com'da
Yenilenen Şans Topu'nun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.