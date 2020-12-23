Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 23 Aralık 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Şans Topu sonuçları bugün belli oldu. Şans oyunu severlerin haftanın iki günü heyecan, merak ve umutla beklemesine neden olan çekiliş sonuçları canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar MPİ bilet sorgulama ekranından büyük ikramiye çıkan rakamları sorgulayabiliyor. Geçen haftaki sonuçlarda iki bilenin çıkması bu haftaki çekili heyecanı ikiye katlandı. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 23 Aralık 2020 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
Şans Topu 23 Aralık çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'da yapıldı. Haberimizde, 23 Aralık 2020 Çarşamba Şans Topu sonuçları ve MPİ Milli Piyango bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz..
Şans Topu kazandıran numaralar; 2, 11, 25, 28, 33 + 1
Şans Topu sonuçları açıklandı. İşte kazandıran numaralar
2, 11, 25, 28, 33 + 1
23 Aralık 2020 Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapılacak ve sonuçları açıklandı. Şans Topu çekilişi sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresi ve sabah.com.tr'den sorgulayabilirsiniz.
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.