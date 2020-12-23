Sarıkamış şehitleri anıldı

Türk tarihinin en acı olaylarından olan Sarıkamış Harekatı, bundan tam 106 yıl önce bugün başladı. 22 Aralık 1914 günü, daha önce kaybedilen bazı toprakları geri alabilmek ve Ruslara bir darbe indirebilmek için başlatılan harekat büyük bir hata sonucu tarihin en büyük hüsranına dönüştü. Allahuekber Dağları'nda 90 bin asker donarak şehit oldu. Her yıl Sarıkamış ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayelerinde 3 gün süren anma törenleri bu yıl pandemi nedeniyle çok sınırlı olarak gerçekleştirildi. Sarıkamış Harekatı'nda önemli bir yere sahip olan Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bulunan Bardız Yaylasında, Erzurum Valiliği Kur'an-ı Kerim tilaveti okuttu. Vali Okay Memiş'in katıldığı programa sınırlı sayıda misafir katıldı. Şehitler için dualar edildi. Sosyal medyadan yüzbinlerce kullanıcı, şehitler için anma mesajları yayımladı. Kars Valiliği tarafından Sarıkamış'ta Ocak ayının ilk haftası gerçekleştirilecek programların ise içerikleri henüz belli olmadı. Pandemi nedeniyle anma programının kısıtlı katılımlar olması bekleniyor.