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Sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 23 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama BURADA!

Milli Piyango Online resmi sitesi üzerinde yer alan MP TV canlı yayınıyla Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaraları duyurulan MPİ sonuçları bugün açıklandı. 90 Milyon TL’lik dağıtılacak oyunda 6 şanslı numara ve ile joker olarak sunulan kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve yeni yıla milyoner olarak girmek isteyen şans oyunu severler 23 Aralık MPİ ? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online ve Sisal Şans ile 23 Aralık MPİ Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve MPİ sorgulama ekranı detaylarını burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 24.12.2020 03:33 Son Güncelleme: 24.12.2020 03:33 ABONE OL
Sayısal Loto Sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 23 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında haftanın 3 günü 90 Milyon Türk Lirası'nı aşan çılgın büyük ikramiye tutarını şans oyunu severlere dağıtmak için MP TV üzerinden canlı çekiliş düzenlemeye devam ediyor. Şans oyunu severlerin heyecan ve merakla beklediği 23 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları, şanslı numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye kazanmak isteyenler tarafından 23 Aralık MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor. 23 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ sorgulama ekranı detaylarına buradan erişebilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (23 ARALIK)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) İstanbul stüdyolarında gerçekleşen MP TV canlı çekilişiyle 23 Aralık Sayısal Loto sonuçları ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 23 Aralık Sayısal Loto sonuçları: 42 - 72 - 27 - 12 - 89 - 52 + 33 (JOKER)

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto Sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 23 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama BURADA!
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