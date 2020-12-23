Özel araçla il dışına çıkmak yasak mı, Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? İşte genelge detayları!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; sokağa çıkma yasağı saatleri dışında şehirler arası seyahat yasağı bulunmazken kısıtlamanın olduğu saatlerde ise bazı istisnai durumlarda seyahat izni almak kaydıyla şehirler arası ulaşım sağlanabiliyor. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Özel araçla il dışına çıkmak yasak mı? İşte detaylar…
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ?
Bakanlık tarafından gönderilen genelge kapsamında akşam 21.00 ile bir sonraki gün 05.00 arasında uygulanan hafta sonu ise 56 saat boyunca kesintisiz süren sokağa çıkma yasağı haricinde vatandaşlar şehirler arası seyahat yapabiliyor…
Yayımlanan genelgeye göre; Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.
Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,