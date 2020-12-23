Özel araçla il dışına çıkmak yasak mı, Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? İşte genelge detayları!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; sokağa çıkma yasağı saatleri dışında şehirler arası seyahat yasağı bulunmazken kısıtlamanın olduğu saatlerde ise bazı istisnai durumlarda seyahat izni almak kaydıyla şehirler arası ulaşım sağlanabiliyor. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Özel araçla il dışına çıkmak yasak mı? İşte detaylar…

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ?

Bakanlık tarafından gönderilen genelge kapsamında akşam 21.00 ile bir sonraki gün 05.00 arasında uygulanan hafta sonu ise 56 saat boyunca kesintisiz süren sokağa çıkma yasağı haricinde vatandaşlar şehirler arası seyahat yapabiliyor…