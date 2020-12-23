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Silah ticareti yaparken silahlarla suçüstü yakalandılar

İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; gündüzleri araç kiralama işi, akşamları ise yasa dışı silah ticareti yapan iki şüpheliyi silahlarla suçüstü yakaladı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 23.12.2020 14:28 Son Güncelleme: 23.12.2020 14:51 ABONE OL
Silah ticareti yaparken silahlarla suçüstü yakalandılar

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; gündüzleri araç kiralama işi, akşamları ise yasa dışı silah ticareti yapan iki şüpheliyi silahlarla suçüstü yakaladı.

Silah ticareti yaparken silahlarla suçüstü yakalandılar | Video

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı silah ticareti yapan iki şüpheliyi yakaladı. Silivri'de araç kiralama işi yaptıkları ve akşam saatlerinde silah satışı yapmak için Esenyurt'a gelecekleri tespit edilen iki şüpheli C.A. ve T.A.'nın Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'ndeki ikamet adreslerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda dört ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, belgesiz havalı tüfek, 160 mermi ve çok sayıda av tüfeği fişeği ele geçirildi. İki şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Silah ticareti yaparken silahlarla suçüstü yakalandılar
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