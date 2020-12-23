Şişli’deki çatışmada ilginç detay;  Saldırıda Emre Mays'a benzetilen çocukta yaralanmış

Şişli Polis Merkezi Amirliği önünde dün akşam saat 17.00 sıralarında meydana gelen silahlı saldırı olayının detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, geçen yıldan beri aralarında lokanta devri yüzünden husumet bulunan ve akraba olan iki ayrı kurye grubu arasında sabah saatlerinde kavga çıktı. Olayın ardından kavgaya karışan bir grup, polis merkezine giderek diğer grup hakkında şikayetçi oldu. Şikayet işlemlerinin tamamlanmasının ardından dışarıya çıkan grup, şikayetçi oldukları grupla karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında gelen diğer gruptaki Muhammet K.; "Kardeşim sizin yüzünüzden hapiste" diyerek belinden çıkarttığı tabancayla havaya ateş açmaya başladı.





KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ

Şikayete gelen grubun kaçmasının ardından onları kovalayan Muhammet K. rastgele ateş açmaya devam etti. Şahsın silahından çıkan kurşunlardan biri karşı gruptan olan Batuhan K.'nın karnına isabet etti. Batuhan K., kanlar içinde yere yığılırken, kurşunlardan kaçmak için park halindeki bir otomobilin arkasına saklanan Ozan T., kuzeni olduğu öğrenilen Muhammet K., tarafından başına ateş edilerek öldürüldü.





POLİS OLAY YERİNDE YAKALADI

Olay esnasında polis merkezinden çıkan polis ekipleri de saldırgan Muhammet K.'yı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olayın ardından yaralılardan Batuhan K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Etkisiz hale getirilirken yaralanan saldırgan Muhammet K. ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



KARDEŞİ DE KATİL OLDU

Öte yandan polis merkezinin olduğu caddede geniş güvenlik önlemi alan polis, çatışan gruplardan 6 kişiyi gözaltına aldı. Saldırıyı gerçekleştiren Muhammet K.'nın geçtiğimiz 7 Ocak'ta Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ambulanstan sedyeyle indirilirken bıçaklanarak öldürülen Emre Tyler Mays'ın katili Akın K.'nın kardeşi olduğu öğrenildi.



YARALANAN SAHIS EMRE'YE BENZETILENMIS

Saldırıda yaralanan Batuhan K'nın ise Akın K'nın Emre Tyler Mays'ı benzettiği için öldürdüğü kişi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 6 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki İşlemleri devam ediyor.