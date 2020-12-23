Sivas müzeler şehri olacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, 20 interaktif yaşayan müze yaparak Sivas'ı müze havzası yapacaklarını söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2018 yılında 'Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı' kapsamında, yarı açık cezaevinin Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürülen binasında incelemelerde bulundu.

'SİVAS'TA MÜZE PROJELERİNE AĞIRLIK VERİYORUZ'

Vali Salih Ayhan, Sivas'ın kültür ve sanat alanında güçlü bir kimliğe sahip olduğuna değinen Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ın müzeler şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Vali Ayhan, yarı açık cezaevi olarak kullanılan binanın Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldüğünü belirterek; "Projede yaşayan bir müze konsepti uygulanacak olup, eski dönemin ruhunu muhafaza ederek modern çağın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurup güzel bir müze anlayışı ortaya koyacağız" dedi.

'SİVAS MÜZE HAVZASI OLACAK'

Sivas'a eserler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Vali Salih Ayhan, " Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'nin yanına Zanaatkarlar Çarşısı ve karşısına da Aşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi yapılacak. Bölgede bulunan Arkeoloji Müzesi de düşünüldüğünde burası âdeta müze havzası olacak" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ 20 İNTERAKTİF YAŞAYAN MÜZE YAPMAK'

Vali Salih Ayhan, Sivas'ın geleceğini en iyi şekilde planlamaya gayret gösterildiğini belirterek şöyle konuştu: "2021 yılında yüksek hızlı trenin başlamasıyla vatandaşlarımızın Sivas'a gelmesi için birçok nedeni olacak. Bunların başında ilimize kazandırdığımız müzeler olacak. Hedefimiz ilimize 20 adet interaktif yaşayan müze kazandırmak. Halkımız, keyif aldığı, kalıcı eserleri gördüğü, geçmişi yâd edip geleceğe de ümitle baktığı müzeleri görme imkanına kavuşmuş olacak. Kuşaklar arası kopukluk olmasın istiyoruz. Tüm tarihi ve kültürel zenginliğimizi emanet bilinci ile geleceğe aktarmak istiyoruz."