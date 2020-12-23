Sivas'ta Tarıma Değer Katanlar Ödül Töreni'nin bu yıl 2'ncisi gerçekleştirildi. Törende; büyük ve küçükbaş hayvan, su ürünleri, arı ve bahçe ürünleri yetiştiriciliği ile patates, şeker pancarı ve hububat üretimi kategorilerinde başarılı olan çiftçi ve üreticileri ödüllendirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program bir yılda yapılan zirai faaliyetlerin tanıtıldığı filmin gösterimi ile başladı. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve çiftçiler katıldı.

ÇİFTÇİLERİMİZİN HER DAİM YANINDA OLDUK

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, kırsaldan kente göçün en önemli nedeninin, geçim endişesi ve il merkezlerinin cazibesi olduğunu belirterek, amaçlarının kırsalı daha cazibeli hale getirmek olduğunu söyledi. Hayvancılık yapma becerisine sahip üreticilerin desteklenmesiyle göçü durdurmanın ötesinde tersine çevirebileceğini belirten Vali Salih Ayhan; "Biz bu inançla çiftçilerimiz her daim yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Bugün Tarıma Değer Katanlar Ödül töreninde; hububat üretimi, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, patates üretimi, şeker pancarı üretimi, su ürünleri yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği ve bahçe ürünleri yetiştiriciliği olmak üzere 8 kategoride alanında başarılı üreticilerimize ödüllerini vereceğiz" diye konuştu.

"VERİMLİ VE SİSTEMLİ ÜRETİMLER HAYATA GEÇİYOR"

Tarımda birçok projeye imza attıklarını söyleyen Vali Ayhan, " Kaba Yem Açığının Giderilmesi Projesinden Lavanta Üretiminin Artırılması Projesine kadar bu toprakların ruhuna uygun, verimli ve sistemli üretimleri hayata geçiriyoruz. 'Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas' sloganıyla tarım ve hayvancılık üzerine birçok araştırma ve fizibilite çalışması yapılıyor. Üreticinin ürünü güvenle üretememesi, ürettiği ürünü satamama problemlerini, tohum ve yem gibi ana girdilerde yaşanan sorunları da bir bir aşmaya çalışıyoruz. SİVTAŞ, bu gayretimizin en somut örneğidir. Tarım ve hayvancılıkta Sivas'ın lokomotifi olacak, sözleşmeli çiftçilik ile çiftçilerimiz için güvenli bir liman görevi üstlenecek olan SİVTAŞ; aynı zamanda piyasayı regüle ederek üreticinin her zaman kazanç kapısı haline gelecektir" dedi.

DEVLETİMİZ DESTEĞİNİ ESİRGEMEDİ

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise, Sivas'ın geniş bir coğrafyaya ve verimli topraklara sahip olduğunu belirterek, " Bakanlığımız, TKDK, İl Özel İdaresi, GAP ve ORAN tarafından kaynak sağlanan projelerimiz ile üreticilerimize destek olmaya her zaman devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çiftçiler adına konuşan hububat üreticisi Hacı Ömer Gülmez de , "Bizden desteğini esirgemeyen devletimize ve valimize teşekkür ediyorum" dedi. Programın sonunda tarıma değer katan çiftçilere plaket ve hediyeleri il protokolü tarafından verildi.