Siverek’te OSB alt yapı çalışmaları sürüyor

Siverek - Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresinde 100 hektarlık alan üzerinde yapımına başlanan Siverek Organize Sanayi bölgesinde alt yapı çalışmalarının %25'lik kısmı tamamlanmış olup, 2021 yılında yüklenici firma tarafından işin tamamının teslim edileceği belirtildi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, 2021 yılının ilk aylarında enerji projelerinin de bakanlık tarafından ihale edilmesi beklenmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca bir süre önce alt yapı çalışmalarına başlanan OSB'de incelemelerde bulunan Başkan Ayşe Çakmak, "Bölge ekonomimize büyük katkı sağlayacak olan organize sanayi bölgemizin bir an önce tamamlanması için bizlerde paydaşlarımızla birlikte çalışmaları destekliyor ve takip ediyoruz. İlçemiz için önemli bir yatırım." dedi.

5 BİN KİŞİYE İŞ İMKÂNI

Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanmasıyla 5 bin kişiye iş imkânı sağlanacağını belirten Siverek Organize Sanayi Bölge Müdürü Hasan Pirinç şunları kaydetti. ''çalışmaları devam eden (OSB) bin tam kapasite doluluk oranına varmasıyla birlikte yaklaşık 5 bin kişilik bir istihdam alanı oluşacaktır'' dedi.

SİVEREK OSB'YE ÖN BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Siverek Organize Sanayi Bölgesinde işletme kurup yatırım yapmak isteyen girişimcilere yönelik yer tahsis başvuruları devam ediyor.

Yer tahsis başvurularıyla ilgili ön talep formu doldurularak Siverek OSB Müdürlüğüne teslim edileceği belirtilirken başvurular ve değerlendirmelerle ilgili detaylı belgelendirmenin OSB Müdürlüğünce yapılacağı bildirildi.