Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar sokağa çıkma yasağı genelgesine ait detayları araştırmaya başladı. Buna göre; hafta içinde akşam belirlenen saat itibarıyla başlayan kısıtlama sürecinde vatandaşlar bir sonraki gün saat 05.00'a kadar sokağa çıkamıyor. Peki, Bu hafta sonu 26-27 Aralık 2020 sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? İşte tüm detaylar…

HAFTA İÇİ – HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Corona vaka sayısındaki yükselişin önüne geçmek amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında detaylar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Genelgeye göre, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti.