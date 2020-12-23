Son dakika: DSÖ’den mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili kritik açıklama! Mutasyon sonrası virüs "büyük ölçüde" daha bulaşıcı!

İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı toplantı sonrasında mutasyona uğrayan yeni virüsün büyük ölçüde daha bulaşıcı olduğunu ifade etti. Öte yandan DSÖ, virüsün yeni türünün genç yaş gruplarında daha çok görüldüğüne dikkat çekti. Uzmanlar ise virüsün yeni ve daha bulaşıcı türüyle mücadele etmek için yeni stratejileri görüşürken virüsün daha tehlikeli olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığını açıkladı.
İngiltere'de tespit edilen mustasyona uğramış koronavirüs yeni bir panik dalgasına yol açarken Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika açıklaması geldi. Uzmanlara göre virüsün daha tehlikeli olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığını ifade edilse de DSÖ mutasyon uğrayan yeni virüsün "büyük ölçüde" daha bulaşıcı olduğunu teyit etti.
Dünya Sağlık Örgütü, mutasyona uğrayan yeni virüsün "büyük ölçüde" daha bulaşıcı olduğunu teyit etti. Konuya ilişkin toplanan uzmanlar, virüsün daha tehlikeli olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa temsilciliğinde, İngiltere'de ortaya çıkan corona virüsün mutasyona uğrayan yeni türü ile ilgili bir toplantı düzenlendi.
Uzmanlar, virüsün yeni ve daha bulaşıcı türüyle mücadele etmek için yeni stratejileri görüştüler. Toplantıda virüsün "büyük ölçüde" daha bulaşıcı olduğu ve gençlerde daha sık görüldüğüne dikkat çekildi. Yapılan paylaşımda, ancak virüsün "ciddiyetinde" artış olduğuna ilişkin bir kanıt olmadığını da vurguladı.
Toplantıda virüsün "büyük ölçüde" daha bulaşıcı olduğunu ve mutasyon sonrası bulaşıcılığında artış kaydedildiğini teyit eden DSÖ, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ancak virüsün "ciddiyetinde" artış olduğuna ilişkin bir kanıt olmadığını da vurguladı. Virüsün klinik ciddiyetinin ve yeniden bulaşma potansiyelinin araştırılmaya devam edildiği kaydedilen açıklamada, virüsün yeni türünün genç yaş gruplarında daha çok görüldüğüne dikkat çekildi.