Son dakika: DSÖ’den mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili kritik açıklama! Mutasyon sonrası virüs "büyük ölçüde" daha bulaşıcı!

İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı toplantı sonrasında mutasyona uğrayan yeni virüsün büyük ölçüde daha bulaşıcı olduğunu ifade etti. Öte yandan DSÖ, virüsün yeni türünün genç yaş gruplarında daha çok görüldüğüne dikkat çekti. Uzmanlar ise virüsün yeni ve daha bulaşıcı türüyle mücadele etmek için yeni stratejileri görüşürken virüsün daha tehlikeli olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AÇIKLADI! MUTASYONA UĞRAYAN KORONAVİRÜS...

İngiltere'de tespit edilen mustasyona uğramış koronavirüs yeni bir panik dalgasına yol açarken Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika açıklaması geldi. Uzmanlara göre virüsün daha tehlikeli olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığını ifade edilse de DSÖ mutasyon uğrayan yeni virüsün "büyük ölçüde" daha bulaşıcı olduğunu teyit etti.