Son dakika haberi: ENKA Holding kurucusu Şarık Tara'nın mezarı açıldı! Babalık davası...

Son dakika haberine göre ünlü iş adamı Şarık Tara'nın mezarı açıldı. Babalık davası nedeniyle mezarı açılan Şarık Tara, 2 sene önce hayatını kaybetmişti. Babalık davasını Ali Melih Aktay'ın açtığı ifade edildi. Doku örneklerinden sonra Ali Melih Aktay'dan da DNA alınacağı ve çıkan bulguların karşılaştırılacağı belirtildi.

ENKA Holding'in kurucusu Şarık Tara'nın babalık davası nedeniyle mezarı açıldı. İstanbul İkinci Aile Mahkemesi'nin kararınca mezarı açıldı. Ali Melih Aktay'ın babalık davası sonucunda, Tara'nın kabrinin Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği ve DNA örneği alınacağı belirtildi.

2018 yılında hayatını kaybeden Şarık Tara'nın, İstanbul İkinci Aile Mahkemesi'nin kararınca mezarı açıldı. Ali Melih Aktay'ın babalık davası sonucunda, Tara'nın kabrinin Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği ve DNA örneği alınacağı belirtildi. Tara ile Aktay'ın DNA örneklerinin karşılaştırılacağı ve son kararın da mahkemenin vereceği ifade edildi.