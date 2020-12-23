Son dakika haberi: Meteoroloji'den dört il için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı olacağı belirtilerek, "Yağışların Van'ın kuzeyinde, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, gün boyunca yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis 1, Hakkari 3, Van 5 ve Muş'ta 3 derece olması beklenmektedir. Bitlis 1, Hakkari 3, Van 5 ve Muş'ta 3 derece olması beklenmektedir. 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yağışların; akşam saatlerinde Muş ve Bitlis'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

HAVA SICAKLIĞI:

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; mevsim normalleri civarında; kuzey ve iç kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.