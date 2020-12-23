Son dakika haberi: Meteoroloji'den dört il için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı olacağı belirtilerek, "Yağışların Van'ın kuzeyinde, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, gün boyunca yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis 1, Hakkari 3, Van 5 ve Muş'ta 3 derece olması beklenmektedir. Bitlis 1, Hakkari 3, Van 5 ve Muş'ta 3 derece olması beklenmektedir. 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yağışların; akşam saatlerinde Muş ve Bitlis'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
HAVA SICAKLIĞI:
İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; mevsim normalleri civarında; kuzey ve iç kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Ağrı çevreleri, Iğdır'ın güney ve batı kesimleri, Van'ın kuzey ve güney kesimleri ile sabah saatlerinde güneydoğu kesimlerin (Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari) 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
SU BASKINI, YILDIRIM, KUVVETLİ RÜZGAR VE KISA SÜRELİ FIRTINA...
Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun ve Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin çevreleri) görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların kıyılarda yerel kuvvetli yağmur ve sağanak; 400 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, tipi şeklinde kar yağışı, yerel kar peletleri şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun ve Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin çevreleri) kıyılarda yerel kuvvetli yağmur ve sağanak; 400 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 400 metre üzeri rakımlı kesimleri kar yağışlı. Yağışlar doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Erzincan ve Bingöl çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Ağrı, Iğdır'ın güney ve batı kesimleri, Van'ın kuzey ve güney kesimleri ile sabah saatlerinde Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don hadisesi tahmin ediliyor.
VAN °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı. Yağışlar; kuzey ve güney çevrelerinde yer yer kuvvetli.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri çok bulutlu; sabah saatlerinde Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmurlu; yağış alan yerlerin 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 10°C
Parçalı bulutlu
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