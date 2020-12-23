SON DAKİKA HABERİ: Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay...Karısını “baldızım” diye başka adamla evlendirdi, stüdyo buz kesti!

Son dakika haberi… Müge Anlı'nın programında işlenen dolandırıcılık olayı herkesi şoke etti. Canlı yayına katılan Emre Korkmaz isimli kişi evlenme vaadiyle Canan isimli kişi tarafından 350 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Hem gönlünü hem de parası kaptıran kişi duruma sitem ederken Canan isimli kişinin eniştesi olarak tanıttığı kişinin aslında eşi olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları!
Hem gönlünü hem parasını kaptırdı...
"350 BİN LİRA DOLANDIRILDIM"
Canlı yayına katılan 31 yaşındaki Emre Korkmaz, evlenme vaadiyle kandırıldığını anlattı. Evlenmek için Canan adındaki kadınla birlikte görüşmeye başlayan Korkmaz, hem gönlünü hem de paralarını kaptırdı. "Mutlu yuvam olsun istedim" diyen Korkmaz, Canan adındaki bir kadın tarafından 350 bin TL dolandırıldığını iddia etti.
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ENİŞTEM DİYE TANITTIĞI KİŞİ KOCASI ÇIKTI
Emre Korkmaz daha sonra öğrendiği gerçekle hayatının şokunu yaşadı. Kadının 'eniştem' olarak tanıttığı kişinin aslında Canan'ın eşi olduğu da iddialar arasında. Emre Korkmaz, "Seviyordum ve hayal kırıklığına uğradım. 350 bin TL param gitti. Yiyecek ekmeye muhtaç bıraktılar." şeklinde konuştu.