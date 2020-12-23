SON DAKİKA HABERİ: Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay...Karısını “baldızım” diye başka adamla evlendirdi, stüdyo buz kesti!

Son dakika haberi… Müge Anlı'nın programında işlenen dolandırıcılık olayı herkesi şoke etti. Canlı yayına katılan Emre Korkmaz isimli kişi evlenme vaadiyle Canan isimli kişi tarafından 350 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Hem gönlünü hem de parası kaptıran kişi duruma sitem ederken Canan isimli kişinin eniştesi olarak tanıttığı kişinin aslında eşi olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları!

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA AKIL ALMAZ OLAY!

Hem gönlünü hem parasını kaptırdı...