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Son dakika haberi: Parkta yürüyüş yapan genç kız kâbusu yaşadı! "Çığlıklarım üzerine kaçtı"

Dehşete düşüren olay sabah saatlerinde 'da meydana geldi. M.C. isimli genç kız, parkta yürüyüş yaptığı sırada tanımadığı bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bıçak darbesi ile yaralanan M.C. çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Son dakika haberine göre genç kızın ifadesinde " Tanımadığım bir kişi yanıma yaklaştı. Bir anda bacağımda bir acı hissettim. Çığlık attım. Çığlıklarım üzerine saldırgan kaçtı" dediği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 23.12.2020 12:37 Son Güncelleme: 23.12.2020 13:01 ABONE OL
Son dakika haberi: Parkta yürüyüş yapan genç kız kâbusu yaşadı! Çığlıklarım üzerine kaçtı

BOLU'DAN GELEN SON DAKİKA HABERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ!

Olay, saat 10.00 sıralarında, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Karaçayır Parkı'nda meydana geldi. Parkta yürüyüş yapan M.C.'yi, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, ekmek bıçağı ile bacağı ile ellerinden yaralandı.

Çevredekilerin genç kıza yardıma koştuğu sırada, saldırgan ekmek bıçağını olay yerine atıp, kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri M.C.'ye ilk müdahalede bulundu.

Hayati tehlikesi bulunmayan genç kız, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise, kaçan saldırganı, kimliğini belirleyip yakalamak için bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı.

Genç kızın ifadesinde, saldırganı tanımadığını belirterek, "Parkta yürüyordum. Tanımadığım bir kişi yanıma yaklaştı. Bir anda bacağımda bir acı hissettim. Çığlık attım. İki defa daha bıçağı salladı. Elime ve bacağıma geldi. Çığlıklarım üzerine çevredekiler koşmaya başlayınca saldırgan kaçtı" dediği öğrenildi.

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Son dakika haberi: Parkta yürüyüş yapan genç kız kâbusu yaşadı! "Çığlıklarım üzerine kaçtı"
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