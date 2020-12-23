Son dakika haberi: Parkta yürüyüş yapan genç kız kâbusu yaşadı! "Çığlıklarım üzerine kaçtı"

Genç kızın ifadesinde, saldırganı tanımadığını belirterek, "Parkta yürüyordum. Tanımadığım bir kişi yanıma yaklaştı. Bir anda bacağımda bir acı hissettim. Çığlık attım. İki defa daha bıçağı salladı. Elime ve bacağıma geldi. Çığlıklarım üzerine çevredekiler koşmaya başlayınca saldırgan kaçtı" dediği öğrenildi.