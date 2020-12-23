Son dakika haberi | Prof. Dr. Orhan Kural ölmeden önce vasiyetini videoya almış! "Merhaba, bunu dinliyorsanız hayatta değilim..."

"ORGANLARIMI HEM KADAVRA OLARAK HEM DE KULLANILMASI İÇİN HEDİYE EDİYORUM"



"Mümkün olacak mı bilmiyorum vasiyetimde de yazdım eğer mümkünse organlarımı hem kadavra olarak hem de kullanılması için hediye ediyorum. Bu yazılı olarak bildirildi. Çünkü yazılı olması gerekiyor. En çok merak ettiğim şey daima arkamdan ne yazılacak. Basın ne yazacak. İnsanlar ne konuşacaklar diye hep merak ettim. Herhalde şu anda o yapılıyordur diye düşünüyorum. Sizlere sağlıklı, nice mutlu coğrafyalarda uyanabileceğiniz, başarı dolu bir dünya diliyorum. Sevgiyle kalın. "