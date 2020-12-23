Son dakika haberler: Çanakkale'deki vahşette kan donduran detaylar! O kişi hemşire çıktı...

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından bebeğini ölüme terk eden annenin E.Ç. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet masası ekipleri, E.Ç. ile erkek arkadaşı M.B.'yi gözaltına aldı. E.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda, anne ve babasının da gözaltına alındığı öğrenildi.