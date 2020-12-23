Son dakika haberler: Çanakkale'deki vahşette kan donduran detaylar! O kişi hemşire çıktı...

ÇANAKKALE'DEKİ VAHŞETTE SON DAKİKA HABERİ:
Kepez Beldesi 75'inci Yıl Sokak'ta dün saat 20.00 sıralarında çöp konteynerlerinden atık kağıt toplayan 2 kadın, yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Göbek bağı hala üzerinde olduğu belirtilen bebek, ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak bebek, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından bebeğini ölüme terk eden annenin E.Ç. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet masası ekipleri, E.Ç. ile erkek arkadaşı M.B.'yi gözaltına aldı. E.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda, anne ve babasının da gözaltına alındığı öğrenildi.
"SON ANA KADAR AİLEMDEN SAKLADIM"
E.Ç.'nin polisteki ilk ifadesinde, olayı son ana kadar ailesinden gizlediği ve çocuğunu evde dünyaya getirdiğini söylediği bildirildi.
Ortaya çıkan 2 güvenlik kamerasında da annenin, yeni doğmuş bebeğini poşetin içinde çöpe atmaya götürme anları kameraya saniye saniye yansıdı...
Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
ANNE HEMŞİRELİK MEZUNU
Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden Ezgi Ç.'nin, Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümü mezunu olduğu ortaya çıktı.
Mustafa P. ile 2 yıl önce ilişki yaşamaya başladığı belirtilen Ezgi Ç.'nin ifadesinde, hamile olduğunu anladıktan sonra erkek arkadaşının 'Doktora gidelim' teklifini 'Ben hallederim' diyerek reddettiğini, hamilelik süresince hiç hastaneye gitmediğini ve evlerinin tuvaletinde doğum yatıktan sonra bebeği tuvalet kağıdına sarıp, poşete koyarak çöp konteynerine attığını anlattığı bildirildi. Ezgi Ç.'nin ayrıca bebeği ölü doğduğunu sanarak çöpe attığını öne sürdüğü ifade edildi.
ÇÖPE ATMAYA GİDERKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Bu arada Ezgi Ç.'nin bebeği, evine yaklaşık 200 metre mesafede olan çöp konteynerine atmaya giderken, görüntüleri ortaya çıktı. Oturduğu binanın ve bölgedeki bir başka apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarında Ezgi Ç.'nin içinde bebeğinin bulunduğu poşetle apartmandan çıkıp yürüdüğü görüldü.