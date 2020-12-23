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Son dakika haberler: İntihar girişiminde bulunurken saçlarını taramıştı! Olayın ardından dram çıktı...

Dün 'da 25 yaşındaki Mehmet P. isimli genç, annesiyle tartıştıktan sonra karşı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. Mehmet P., polis ekiplerinin kendisini intihardan vazgeçirmeye çalıştığı sırada ekipleri 'kendisine zarar vermekle' tehdit etmiş, görüntü alan gazetecilere de “Çekin babalar, çekin ama işin iç yüzünü bilmeyin” diyerek saçını taramıştı. Olayın iç yüzü araştırıldığında büyük bir aile dramı ortaya çıktı. Mehmet P.'nin annesi Sebahat P.'nin yaptığı açıklamalar yürekleri dağladı. İşte son dakika haberinden detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 23.12.2020 11:28 Son Güncelleme: 23.12.2020 11:39 ABONE OL
Son dakika haberler: İntihar girişiminde bulunurken saçlarını taramıştı! Olayın ardından dram çıktı...

Olay, dün merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir ailesiyle tartıştığı için psikolojisinin bozulduğunu öne süren Mehmet P., evlerinin karşısında bulunan iş yerinin çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet P., kendisini ikna etmeye çalışan polise yaklaşmamalarını, elindeki bıçakla kendisine zarar vereceğini söyledi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çevredeki vatandaşların bu anları film izler gibi takip etmesi, dikkat çekti. Öte yandan bir vatandaş da bahçe duvarını boyamaya devam etti.

ANNESİYLE TARTIŞTI

Evden dışarı çıkan anne Sebahat P., "Sen iyi değilsin, ruh sağlığın bozuk. Hastaneye yatman gerekiyor" dedi. Mehmet P. de, "Her sabah başımda polislerle uyanmaktan bıktım. Beni sen bu hale getirdin" diyerek cevap verdi. Mehmet P., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin babalar, çekin ama işin iç yüzünü bilmeyin" diyerek saçını tarayıp, poz verdi.

İKNA EDİLDİ

Çatının üzerinde bir sağa bir sola giden Mehmet P., polislerin arkasından dolaşması ihtimaline karşı etrafını sürekli kontrol etti. Mahallenin imamı Fatih Metin de Mehmet P.'yi ikna etmek için çaba sarf etti. Mehmet P., polis ekiplerinin de uzun uğraşları sonucu ikna edilerek indi. Mehmet P., ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

'BİR ANNE OLARAK DAYANAMIYORUM'

Mehmet P.'nin annesi Sebahat P., oğlunun Hepatit C (HCV) hastalığı nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu öne sürdü.

Bundan birkaç yıl önce eşinin Mehmet P.'yi terk ettiğini belirten Sebahat P., "Oğlum yıllardır kızını göremiyor. Her gün çocuğunun fotoğraflarına bakıyor. Kız da haklı, kendi yuvasını kurdu. Mehmet'in hastalığı çok ilerledi. Yoksa çok mükemmel bir çocuktu. Bir anne olarak dayanamıyorum, çocuğumun iyileşmesini istiyorum" diyerek ağladı.

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Son dakika haberler: İntihar girişiminde bulunurken saçlarını taramıştı! Olayın ardından dram çıktı...
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