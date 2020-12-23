Son dakika haberler: İntihar girişiminde bulunurken saçlarını taramıştı! Olayın ardından dram çıktı...

Bundan birkaç yıl önce eşinin Mehmet P.'yi terk ettiğini belirten Sebahat P., "Oğlum yıllardır kızını göremiyor. Her gün çocuğunun fotoğraflarına bakıyor. Kız da haklı, kendi yuvasını kurdu. Mehmet'in hastalığı çok ilerledi. Yoksa çok mükemmel bir çocuktu. Bir anne olarak dayanamıyorum, çocuğumun iyileşmesini istiyorum" diyerek ağladı.